Заправити авто стає дедалі дорожче: нові ціни на пальне 29 липня шокували водіїв

Ціни на пальне / © ТСН

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Станом на 29 липня найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 82 грн за літр, дизелю — 89,58 грн за літр.

Про це повідомляє Главком.

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За добу ціни зросли на дизельне пальне та автогаз, а вартість бензину А-95, А-95+, А-92 та А-100 залишилася без змін.

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Ціни на пальне на 29 липня

UPG

А95 — 79,90

А95+ — 81,90

ДП — 87,90

ДП+ — 89,90

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А100 — 88,90

А92 —

Газ — 42,90

ОККО

А95 — 82,90

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А95+ — 85,90

ДП — 90,90

ДП+ — 93,90

А100 — 92,90

А92 —

Газ — 42,90

WOG

А95 — 83,50

А95+ — 85,90

ДП — 91,80

ДП+ — 94,80

А100 — 92,90

А92 —

Газ — 44,50

SOCAR

А95 — 85,40

А95+ — 88,40

ДП — 92,90

ДП+ — 95,90

А100 — 95,40

А92 —

Газ — 41,90

Укрнафта

А95 — 79,90

А95+ — 82,90

ДП — 86,90

ДП+ — 88,90

А100 — 77,90

А92 —

Газ — 40,90

БРСМ

А95 — 78,99

А95+ — 78,99

ДП — 86,99

ДП+ — 89,99

А100 —

А92 —

Газ — 39,49

Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн заявляє про паливну кризу в Україні. За його словами, цього тижня найбільше подорожчало дизельне пальне, а з бензином уже спостерігається реальний дефіцит.

За прогнозами експертів, ціна пального в Україні може зрости до 100 гривень за літр. Однак фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заспокоює та вважає, що цього стрибка можна уникнути.

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