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Заправити авто стає дедалі дорожче: нові ціни на пальне 29 липня шокували водіїв
За добу в Україні ціни зросли на дизельне пальне та автогаз, а вартість бензину А-95, А-95+ залишилася без змін.
Станом на 29 липня найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 82 грн за літр, дизелю — 89,58 грн за літр.
Про це повідомляє Главком.
За добу ціни зросли на дизельне пальне та автогаз, а вартість бензину А-95, А-95+, А-92 та А-100 залишилася без змін.
Ціни на пальне на 29 липня
UPG
А95 — 79,90
А95+ — 81,90
ДП — 87,90
ДП+ — 89,90
А100 — 88,90
А92 —
Газ — 42,90
ОККО
А95 — 82,90
А95+ — 85,90
ДП — 90,90
ДП+ — 93,90
А100 — 92,90
А92 —
Газ — 42,90
WOG
А95 — 83,50
А95+ — 85,90
ДП — 91,80
ДП+ — 94,80
А100 — 92,90
А92 —
Газ — 44,50
SOCAR
А95 — 85,40
А95+ — 88,40
ДП — 92,90
ДП+ — 95,90
А100 — 95,40
А92 —
Газ — 41,90
Укрнафта
А95 — 79,90
А95+ — 82,90
ДП — 86,90
ДП+ — 88,90
А100 — 77,90
А92 —
Газ — 40,90
БРСМ
А95 — 78,99
А95+ — 78,99
ДП — 86,99
ДП+ — 89,99
А100 —
А92 —
Газ — 39,49
Ціни на пальне — останні новини
Нагадаємо, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн заявляє про паливну кризу в Україні. За його словами, цього тижня найбільше подорожчало дизельне пальне, а з бензином уже спостерігається реальний дефіцит.
За прогнозами експертів, ціна пального в Україні може зрости до 100 гривень за літр. Однак фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заспокоює та вважає, що цього стрибка можна уникнути.