Запропонувала 200 доларів: у Дніпрі поліція піймала водійку, яка не отримувала права (фото)

Жінка наполягала, щоб поліцейські взяли гроші та не складали протокол.

У Дніпрі поліцейські під час патрулювання помітили автомобіль Hyundai, що зупинився на пішохідному переході. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водійка не має водійського посвідчення та взагалі його не отримувала.

Жінка не заперечувала факту порушення, але наполягала, щоб патрульні не складали протокол, повідомили в поліції Дніпропетровської області.

"За непритягнення до відповідальності водійка запропонувала 200 доларів. Жінку попередили про відповідальність за такі дії, але її це не зупинило і вона продовжила пропонувати гроші", - розповіли в поліції.

На місце події в Амур-нижньодніпровському районі патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також на порушницю склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 КУпАП - керування транспортним засобом особою, яка не має права керування.

Нагадаємо, начальник управління патрульної поліції у Львівській області потрапив у гучний скандал. Роман Пилипенко подарував своїй дівчині, помічниці депутата Василині Софранюк (Федюк), перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові. Вона виклала відео в Мережі та заявила, що тепер "можна ви*обуватися на своєму мерсі". Після того, як пара стала відомою на весь Інтернет, Пилипенка відсторонили від роботи.

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