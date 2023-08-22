"Запропонували віддати дитину на органи": у Рівному в лікарні помер 10-річний хлопчик

Після операції дитина не пройшла до тями.

У Рівному через неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником загинула 10-річна дитина. Батьки хлопчика переконують, що лікарі не надали йому необхідну допомогу.

Про це пише Суспільне.

Зазначається, що до поліції звернулися батьки 10-річного Богдана, якого 7 серпня госпіталізували в центральну міську лікарню з травмою голови. 11 серпня дитина померла.

Мати загиблого Богдана Тетяна Скиданчук розповіла, що її десятирічний син Богдан помер 11 серпня у нейрохірургічному відділенні центральної міської лікарні Рівного.

"Увечері знову я побігла й кажу, що йому дуже болить голова. Вони сказали: "Дайте ще Нурофену. Я була там сама, почала до чоловіка дзвонить, кажу: "Романе, давай десь кудись везти, про нас забули, нас тут наче немає". А він мені: "Таня, у нас запевнили всі лікарі, що ніякої загрози нема. Чекаємо до четверга", - розповіла вона.

Десятирічний Богдан у лікарні спав, час від часу просинався і розмовляв зі своєю хрещеною матір'ю Оленою Берестовою.

"Дитина розуміла, де знаходиться, хто я така. Що з ним сталося. Тобто не було ні втрати свідомості, ні втрати пам'яті — нічого І я звернула увагу що він спить-спить, хоче повернутись на бік — повертається, а ліва рука залишається на місці. Травматолог дивився, сказав, що це не зв'язано з травмою", — розповіла Олена Берестова.

У ніч з 8 на 9 серпня хлопчик продовжував скаржитися на сильний головний біль:

"Я не знаю, мабуть, той Нурофен не допомагав. Спитали, чи є Димедрол. Я сказала, що побіжу куплю, якщо треба. Вони сказали, що вколють своє. Буквально після цього уколу він почав покриватися плями. Я почала кричать, що це алергія", - продовжує жінка.

У Богдана була зупинка дихання, його вдалося реанімували.

"Почали в терміновому порядку везти вже на третє КТ. І все — блискавичний набряк лівої та правої півкулі, треба робити операцію. Ми трохи сварилися, на емоціях всі були. Його взяли в операційну, ми написали дозвіл, для того, щоб зробили трепанацію черепа, щоб знизити цей тиск", - розповіла мати дитини

Батько Богдана Роман каже, після операції син до тями не прийшов.

"Коли вже пройшла, доба, приїхали в лікарню, зустрілися з Гіриком. Він нас уже зранку готував на донорство дитину віддати. Запропонував нам прямо в лоб на донорство дитину віддати на органи".

Наразі за справою правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинили смерть дитини.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинили тяжкі наслідки для дитини, розпочали досудове розслідування, зазначила пресофіцерка Нацполіції в Рівненській області Марія Юстицька.

"За частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України. Поліцейські у рамках кримінального провадження проводять усі необхідні слідчі дії та встановлюють обставини події".

У Рівному в лікарні помер 10-річний хлопчик

У Рівному в лікарні помер 10-річний хлопчик

Нагадаємо, на Волині, у Луцькому районі, від кашлюку померла двомісячна дитина. Немовля було нещеплене від цієї хвороби.

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