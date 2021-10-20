Запропонував копам 1000 гривень: у Дніпрі затримали нетверезого водія, який їздив на легковику з дитиною

Запропонував копам 1000 гривень: у Дніпрі затримали нетверезого водія, який їздив на легковику з дитиною

Чоловіка затримали і доставили у відділення поліції.

У Дніпрі чоловік керував транспортним засобом в нетверезому стані. В салоні авто в цей момент знаходилася дитина.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, інцидент стався на проспекті Дмитра Яворницького. Там правоохоронці за порушення ПДР зупинили водія автомобіля Daewoo Lanos. Під час спілкування з 27-річним водієм копи помітили у нього ознаки сп'яніння. Пізніше “Драгер” показав, що у нього в крові — 2,16 проміле алкоголю.

Щоб уникнути відповідальності, водій пішов на крайні заходи і запропонував поліцейським хабар в розмірі 1000 гривень.

“Інспектори повідомили, що за пропозицію неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Але громадянин не зважив на це попередження. Тож поліцейські для фіксування вказаного правопорушення викликали слідчо-оперативну групу, а також відсторонили водія від керування, склали протокол за ст. 130 (“Керування у стані сп'яніння”) КУпАП та доставили чоловіка до відділку поліції”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

Нагадаємо, що у Києві в Оболонському районі водій вантажівки "МАН" збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілих ушпиталили з травмами.

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