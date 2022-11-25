Запропонував підвезти: на Дніпропетровщині водій зґвалтував 16-річну дівчину

У Дніпропетровській області чоловіка звинувачено у злочині. Він отримав 10 років ув'язнення.

У Дніпропетровській області суд ухвалив вирок чоловікові, який зґвалтував 16-річну дівчину.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Це сталося у Синельниківському районі. 26-річний чоловік побачив на узбіччі 16-річну дівчину та запропонував підвезти її додому. Після того, як вона сіла в автомобіль, він почав погрожувати їй фізичною розправою і наказав роздягнутися, після чого зґвалтував її.

В суді чоловік своєї провини не визнав. Його визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої та призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.

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