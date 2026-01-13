ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
426
Час на прочитання
1 хв

Запропонував підвезти: на Кіровоградщині чоловік зґвалтував підлітка

Про інцидент правоохоронців повідомив батько потерпілої.

Дар'я Щербак
У Кропивницькому районі Кіровоградської області поліція затримала 24-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Про це пише поліція Кіровоградської області.

Подія сталася в одному з населених пунктів району. Слідство встановило, що потерпіла — дівчина 2011 року народження — поверталася додому. На вулиці до неї під’їхав на автомобілі знайомий чоловік.

Він запропонував школярці підвезти її. Дівчина, знаючи водія, погодилася сісти в авто. Проте під час поїздки чоловік, діючи проти волі дитини, вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Отримавши повідомлення від батька дівчини, правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного. Ним виявився 24-річний місцевий житель.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 14-річний учень однієї зі шкіл Оболонського району Києва завдав ножове поранення 39-річній учительці історії та іншому учню.

Після цього він вибіг з класу та завдав ножові поранення собі. Після надання нападнику медичної допомоги його буде затримано в порядку ст. 208 КПК України.

«Під час огляду його телефону виявлено листування з невідомими особами — ймовірно, представниками російських спецслужб, з якими неповнолітній обговорював свої плани вчинити злочин. Мотиви дій школяра встановлюються», — додали у відомстві.

