Запропонував покататися на авто: на Вінниччині за зґвалтування 12-річної дівчинки судили чоловіка

У Вінницькій області до 11 років за ґратами засуджено чоловіка.

Він зґвалтував 12-річної дівчинку.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Жителя Вінницької області визнано винним у зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Також його дані були внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

"На початку 2020 року обвинувачений у соціальних мережах познайомився з дівчинкою. Він приїхав до неї в село та запропонував покататися з ним на автомобілі. Чоловік привіз потерпілу до будинку своєї покійної матері де, скориставшись фізичною перевагою та відсутністю сторонніх осіб, зґвалтував", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.

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