"Запрошують" і студентів, і пенсіонерів: в так званій "ЛНР" підняли мобілізаційний вік, а вояк вдягають у екіпірування 50-річної давнини

"Запрошують" і студентів, і пенсіонерів: в так званій "ЛНР" підняли мобілізаційний вік, а вояк вдягають у екіпірування 50-річної давнини

Для того, щоб назбирати військо, збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років.

В так званій "ЛНР" окупанти підняли вік мобілізації до 65 років та призивають студентів навчальних закладів.

Про це розповідає ГУР Міноборони.

На тимчасово окупованих територіях України окупанти продовжують мобілізацію населення для участі у бойових діях. Для того, щоб назбирати військо, збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років.

До лав окупаційної армії активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму та студентів Луганського медичного університету офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації".

"Мобілізовані" до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ, зазначає розвідка, не хочуть воювати та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.

"Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої викликані великими втратами особового складу – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами. Зокрема, на Луганський м’ясокомбінат привезли шістнадцять знищених «мобілізованих». Один з них – син директора 33 середньої школи Луганська. При цьому, рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця за обставин загибелі", - повідомляють у ГУР.

Нагадаємо, що у Росії нині збираються сили для того, щоб направляти зі своєї території строковиків до кордонів України. Про це заявив у ефірі українських телеканалів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський