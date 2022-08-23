Запросив додому, вбив і розчленував: в Одесі чоловік позбавив життя малознайому жінку

Він до смерті побив 51-річну жінку, потім розчленував її тіло і викинув у смітник.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

51-річна жінка припинила виходити на зв'язок ще 15 серпня. Її родичі забили на сполох і звернулися до поліції.

Правоохоронці з'ясували, що одеситка познайомилася з чоловіком, і той запросив її до себе додому. там вони влаштували застілля.

Під час розпиття спиртних напоїв між влсником житла та його гостею стався конфлікт, під час якого чоловік кілька разів вдарив жінку по голові. Від отриманих травм вона померла.

Коли чоловік зрозумів, що жінка не дихає, відрубав їй голову та кінцівки, сховав тіло в сумку й ковдру і викинув у найближчий смітник.

Зловмисника затримали. За вбивство йому загрожує суворе покарання.

Нагадаємо, що на Вінниччині чоловіка підозрюють у вбивстві немовляти.

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