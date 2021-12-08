Запросив у гості і зарізав: у Тернополі 19-річний хлопець жорстоко вбив 22-річну дівчину (фото)

Тіло дівчини 12 годин пролежало на балконі будинку.

У Тернополі на вул. Лозовецькій у понеділок, 6 грудня, знайшли мертвою 22-річну дівчину. Згодом поліція розшукала підозрюваного у вбивстві.

Про це 8 листопада повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, на тілі дівчини було більше 20 ножових поранень. Її труп знайшов чоловік, який зранку 6 грудня вигулював собаку.

Слідство встановило, що до вбивства причетний 19-річний житель колишнього Лановецького району, який у Тернополі орендував квартиру. Хлопець познайомився із 22-річною дівчиною за кілька годин до розправи та запросив її в гості. У квартирі між ними стався конфлікт, тоді молодик зарізав 22-річну дівчину. Після цього він залишив її тіло на балконі, де воно пролежало 12 годин і 6 грудня викинув з 4 поверху будинку. Також він прибрав у квартирі та викинув на смітник особисті речі дівчини.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Після розправи молодик втік із Тернополя. Його затримали в одному із районів Тернопільської області. Хлопцю інкримінують ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

За даними видання "20 хвилин", дівчину звати Катерина. У неї залишилась 3-річна донька. Староста села Лучка, що під Тернополем, Володимир Криницький розповів, що Катерина одного разу врятувалась від смерті. Коли її було лише 5 років на її очах під час пожежі на території недіючого дитсадка загинуло двоє подруг. Дівчина тоді отримала тяжкі опіки та тривалий час лікувалась.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

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