Запросив у гості та наколов наркотиками: у Маріуполі чоловік зґвалтував 17-річну дівчину

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

У м. Маріуполі Донецької області 40-річний чоловік наколов наркотиками та зґвалтував 17-річну дівчину.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, злочин трапився ще у вересні 2021 року, проте правоохоронці лише у грудні завершили досудове розслідування. Слідство встановило, що чоловік запросив у гості 17-річну дівчину. Там він запропонував їй зайнятись сексом, проте дівчина йому відмовила. Тоді чоловік вколов їй наркотики та зґвалтував.

"40-річний чоловік, перебуваючи у відрядженні в м. Маріуполі, запросив до квартири 17-річну знайому, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Обвинувачуваний запропонував дівчині вступити з ним у статеві відносини, а коли вона йому відмовила схилив її до вживання психотропних речовин та особисто зробив 3 уколи", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловіку інкримінують ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України. Правоохоронці завершили досудове розслідування та відправили справу до суду. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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