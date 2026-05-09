Запросили на похорон того, кого він доставив в ТЦК: Фацевич про участь поліції в мобілізації
Олександр Фацевич розкрив зворотний бік роботи поліції з ТЦК і пояснив, чому поліцейські звільняються через конфлікти під час мобілізаційних заходів.
Співпраця поліції з ТЦК під час мобілізаційних заходів впливає на рейтинг правоохоронців серед суспільства та на психологічний стан кожного поліцейського.
Про це розповів заступник глави Нацполіції, тимчасовий керівник департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич в інтерв’ю «Говорить ОПОРА».
Він наводить приклади того, що поліцейські на місцях стикаються з погрозами.
«Якщо люди не йдуть самі, ухиляються, то ми (поліція — Ред.) маємо їх розшукувати і доставляти (до ТЦК — Ред.). Але іноді ми маємо погрози дільничим поліцейським, поліцейським громади, які мобілізовують людей в тих населених пунктах, де працюють», — каже Фацевич.
Зокрема, був випадок, коли дільничного, який мобілізував і доставив до ТЦК чоловіка з того ж населеного пункту, запрошували на поховання цього чоловіка після його загибелі на фронті.
Фацевич визнав, що напади на військових ТЦК та поліцейських фіксується щодня. Причому конфлікти, які потрапляють у мережу, стосуються лише невеликої частини від їхньої загальної кількості.
За його словами, поліцейські іноді звільняються не через ставлення до самої мобілізації, а через постійний тиск, конфлікти та негатив з боку суспільства, який вони відчувають під час виконання цих обов’язків.
Раніше Фацевич в іншому інтерв’ю уже розповідав, що поліцейські звільняються, бо не хочуть займатися мобілізацією через тиск і негатив від людей.