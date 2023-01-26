Запроваджені аварійні відключення: в Україні через атаки ворога значний дефіцит елекроенергії

До всіх областей доведені ліміти споживання.

У четвер, 26 січня, по всій Україні під час ракетної атаки армії РФ були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Втім, дефіцит у системі значний.

Про ситуацію з електроенергєю розповіли в "Укренерго".

Зазначається, що до всіх областей доведені ліміти споживання.

В компанії повідомили, що від початку доби, 26 січня, росіяни завдали ударів ракетами та дронами по енергетичній інфраструктур. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України.

"Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено. Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на півдні, зокрема й в Одеській області", - наголосили в "Уеренерго".

Ракетна атака 26 січня

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що найбільше від російського терору постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

В Одеській області окупанти пошкодили енергоінфраструктуру. В регіоні виникли проблеми з електроенергією. У ДТЕК попереджають, що ситуація може тривати кілька днів - поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти.

На Київщині також є влучання в енергетичний об’єкт. Крім того, є пошкодження цивільної інфраструктури. В області застосовані екстрені відключення електроенергії.

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