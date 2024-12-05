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Запровадження в Україні суду присяжних: ВР ухвалила рішення щодо законопроєкту

Запровадження в Україні суду присяжних: ВР ухвалила рішення щодо законопроєкту

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Запровадження в Україні суду присяжних: ВР ухвалила рішення щодо законопроєкту

Фото: УНІАН

Йдеться про проєкт закону №3843.

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних. "За" проголосувало 232 депутати.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Важливе рішення! Це крок до повернення довіри до суду і боротьби із корупцією", – наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, Рада провалила скандальний закон №10242, який викликав хвилю обурення у Мережі. У ньому йдеться про встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах.

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