Запровадження воєнного стану в Україні: як працюють медзаклади

Запровадження воєнного стану в Україні: як працюють медзаклади

Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.

Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у четвер, 23 лютого.

Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.

У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.

Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

"Зберігайте спокій, керуйтеся лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях", - йдеться в повідомленні.

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