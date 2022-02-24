Запровадження воєнного стану в Україні: як працюють медзаклади

Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.
Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у четвер, 23 лютого.
- Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.
- У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.
- Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.
- Залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.
"Зберігайте спокій, керуйтеся лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.
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