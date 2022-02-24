Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Запровадження воєнного стану в Україні: як працюють медзаклади

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Запровадження воєнного стану в Україні: як працюють медзаклади

УНІАН

Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.

Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у четвер, 23 лютого.

  • Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.
  • У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.
  • Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.
  • Залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

"Зберігайте спокій, керуйтеся лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступ Росії: яка ситуація у Києві, Харкові та Одесі

Наступ Росії: яка ситуація у Києві, Харкові та Одесі

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація