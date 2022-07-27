Запроваджує "рубльову зону" в окупованому Бериславі: повідомлено про підозру "голові" ВЦА

Прокуратура повідомила про підозру в колабораційній діяльності самопроголошеному "голові" ВЦА Бериславського району Херсонщини.

Слідство встановило, що у травні 2022 року мешканець окупованого Берислава добровільно погодився на співпрацю із загарбниками. Він прийняв їхню пропозицію обійняти псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації Бериславського адміністративного району".

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Досі зрадник співпрацює з новою окупаційною владою. Наразі він активно виконує покладені на нього росіянами функції. Зокрема, він пропагує перехід суб’єктів господарювання району на російську систему реєстрації та оподаткування, а також запровадження "рублевої зони".

В офісі Генпрокурора наголошують, що підозрюваний - це колишній директор Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету.

Як повідомлялося, окупаційна влада Херсона в істериці з приводу руйнування Антонівського мосту. Місцевий гауляйтер Кирило Стремоусов підтвердив, що руху мостом більше немає. Тепер переправа через Дніпро здійснюватиметься поромами та понтонами.

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