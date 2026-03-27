Запуск авіарейсів в Україні: чи відкриють небо до кінця війни, які умови

В Україні створили роботу групу з відновлення авіасполучення. Експерти мають проаналізувати фактори та ризики запуску роботи аеропортів під час війни та після її завершення.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Міністерство розвитку громад і територій України сформувало спеціальну робочу групу «для координації дій з відновлення роботи аеропортів після війни». До цієї групи увійшли представники різних сфер — від керівництва аеропортів до Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попри відсутність детальних даних про конкретні напрямки її роботи, вже зрозуміло: йдеться не лише про перспективу відкриття авіасполучення після завершення війни, а й потенційно під час неї.

«Робоча група наразі тільки створена. Її завданням стане вивчення та аналіз різних факторів та ризиків — як щодо можливості запуску аеропортів ще під час війни, так і після її завершення», — сказав заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров.

За його словами, «висновки та напрацювання цієї групи будуть передані на розгляд верховному головнокомандувачу», який і ухвалюватиме остаточне рішення.

Відновлення польотів в Україні — які умови

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба наголосив, що «відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації».

«На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу», — підкреслив він.

Міністр уточнив, що основна мета робочої групи — підготувати практичні рішення та поетапний план відновлення авіаперевезень. Йдеться про:

аналіз стану інфраструктури;

визначення вимог безпеки;

налагодження координації між усіма учасниками процесу.

«Створена робоча група має консультативно-дорадчий характер. Зосереджена на напрацюванні базових підходів та рекомендацій, які можуть бути використані після стабілізації безпекової ситуації для поетапного і безпечного відновлення авіасполучення», — зауважив Кулеба.

За словами співрозмовників видання в авіаційній сфері, з технічного погляду відновлення польотів можливе у відносно короткі терміни — протягом кількох тижнів.

Втім, ключовим викликом залишається безпека — насамперед високі страхові ризики. Для запуску авіасполучення необхідно забезпечити надійний захист повітряного простору від воєнних загроз, зокрема ракет і дронів.

Відновлення польотів в Україні — останні новини

Напередодні в Мережі з’явилося повідомлення від авіакомпанії Wizz Air про те, що вона з радістю готується до відновлення польотів в Україні. Згодом Wizz Air спростувала чутки про негайне відновлення польотів, пояснивши, що резонансна реклама зі слоганом «Україно, ми повертаємось додому!» була лише кампанією з набирання українського персоналу для роботи в Європі.

Експерти називають запуск цивільних рейсів наразі неможливим через безпекові ризики та закрите небо.

Авіакомпанія перепросила за непорозуміння, видалила матеріали та уточнила, що лише проводить підготовчу роботу, аби повернутися на ринок першою, щойно це дозволять обставини.