Запускали з акваторії Чорного моря: голова ОВА розповів деталі ракетного удару по Львівщині

У середу, 1 червня, окупанти держави-терористки Росії завдали ракетних ударів по Львівській області.

У період від 22:45 до 22:55 росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру в Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири ворожі крилаті ракети. Їх запускали з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, внаслідок атаки армії РФ п’ять людей отримали поранення: троє в Стрийському районі, а двоє у Самбірському. "Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема", - повідомив очільник області.

Крмі того, об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені, а тому багато поїздів затримуються.

Козиький закликав мешканців Львівщини слідкувати за джерелами отримання інформації. "Вчора один телеграм-канал поширив фейк про цей ракетний удар. Багато телеграм-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію", - додав він.

Як повідомлялося, через обстріл залізниці на Львівщині затримуються потяги. Станом на майже 09:30 2 червня зазначається, що рух ушкодженою ділянкою частково відновлено. Втім, вимушені затримки поки що зберігаються для деяких поїздів.

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