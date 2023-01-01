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Запускав феєрверки: у Вінниці затримали хулігана у новорічну ніч

Запускав феєрверки: у Вінниці затримали хулігана у новорічну ніч

Фото: pixabay.com

Новорічну ніч чоловік вирішив відсвяткувати із салютом.

Одного з порушників, який знехтував спокоєм жителів свого регіону став чоловік із Вінниці, який вирішив запустити феєрверки. Після отримання повідомлення його затримали протягом пів години.

Про це повідомляє поліція області.

"Дії правопорушника кваліфіковані за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років", – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Києві невідомі запустили салют. І це після масованого ракетного обстрілу 29 грудня. 

Як відомо, під час воєнного стану діє заборона на застосування феєрверків, салютів, петард. Відповідні табу ухвалили і на місцях. Піротехніку не можна не лише застосовувати, а й продавати. 

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