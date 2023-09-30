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Росія запустила “Шахеди” по Україні: для яких областей існує загроза

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Росія запустила “Шахеди” по Україні: для яких областей існує загроза

Shahed / Фото: dymka.com.ua

У Повітряних силах ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Увечері в суботу, 30 вересня, моніторингові групи повідомили про запуск ворожих “Шахедів” із території тимчасово окупованого Криму.

“Запуск ударних БпЛА з миса Чауда (південний напрямок)”, - йдеться у повідомленні.

Станом на 21:00 інформації про входження цілей у повітряний простір над південними областями не було, але загроза атаки зберігається.

Про ймовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" повідомляють також у Повітряних силах ЗСУ.

“Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково”, - йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram-каналі.

Українські військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська атакували безпілотниками південь України. Під час атаки окупанти запускали дрони непростими, заплутаними маршрутами.

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Дата публікації
Перегляди
1041
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