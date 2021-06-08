Запустили лише тиждень тому: в Угорщині поламався вагон поїзда Київ – Відень

Дев’ятьох людей, які їхали у цьому вагоні, пересадили у місцевий потяг.
В Угорщині, на станції Ньїредьхаза, вийшов з ладу вагон поїзда Київ – Відень. Його відчепили.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Дев’ятьох людей, які їхали у цьому вагоні, пересадили у місцевий потяг. Пасажири змогли продовжили свою подорож.
Технічні причини інциденту з'ясовуються. Представники угорської сторони виконують ремонтні роботи. Вагон повернуть до складу потяга на зворотному шляху прямування.
"Відтак пасажирів, які повертаються з Австрії та Угорщини (8 осіб), місцевим потягом доставлять до станції пересадки, після чого вони продовжать рух до України", — пояснює "Укрзалізниця".
Змін до графіку рейсу міжнародного сполучення Київ — Будапешт — Відень наразі на планується. Наступний потяг відправлятиметься з Києва за розкладом.
Нагадаємо, що УЗ запустила потяги до Австрії та Угорщини. Квитки можна придбати лише у міжнародних касах вокзалів. Але є обмеження, які діють на в’їзді до Австрії та Угорщини.