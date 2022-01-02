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Запустив бороду: у соцмережах показали фото експрезидента Ющенка

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Запустив бороду: у соцмережах показали фото експрезидента Ющенка

Фото: Катерина Ющенко, соцмережі

На фото експрезидент позує на фоні ялинки.

Третій президент України Віктор Ющенко  запустив бороду. 

Фото з експрезидентом у соціальних мережах опублікувала директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко. 

На світлині 67-річний Ющенко позує з Катериною біля новорічної ялинки.

Також Катерина Ющенко опублікувала відео родинного святкування Нового року. 

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