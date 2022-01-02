Запустив бороду: у соцмережах показали фото експрезидента Ющенка

На фото експрезидент позує на фоні ялинки.
Третій президент України Віктор Ющенко запустив бороду.
Фото з експрезидентом у соціальних мережах опублікувала директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко.
На світлині 67-річний Ющенко позує з Катериною біля новорічної ялинки.
Також Катерина Ющенко опублікувала відео родинного святкування Нового року.
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