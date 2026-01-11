Запустив салют під час війни: що відомо про порушника на Івано-Франківщині

Чоловік, який запустив салют під час війни у Буковелі

Правоохоронці Івано-Франківської області менш ніж за годину встановили особу чоловіка, який запустив салют у період дії воєнного стану. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Деталі інциденту

Інцидент стався увечері 10 січня у селі Поляниця. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські натрапили на відео з феєрверком. Інформацію одразу зареєстрували, після чого на місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці обстежили територію, зібрали та вилучили речові докази. У результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до запуску піротехніки причетний іноземець 1984 року народження.

«Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок», — зазначили правоохоронці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У поліції вкотре нагадують: на час дії воєнного стану в Україні заборонено використання будь-яких піротехнічних виробів, зокрема салютів та феєрверків.

Раніше писали, що у деяких містах України під Новий рік невідомі запустили салюти попри заборону. Це сталося 31 грудня.

Інциденти фіксувалися: