ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
1 хв

Запустив салют під час війни: що відомо про порушника на Івано-Франківщині

Чолвік, запустивши салют у Буковелі, намагався привітати друзів із одруженням.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Чоловік, який запустив салют під час війни у Буковелі

Чоловік, який запустив салют під час війни у Буковелі

Правоохоронці Івано-Франківської області менш ніж за годину встановили особу чоловіка, який запустив салют у період дії воєнного стану. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Деталі інциденту

Інцидент стався увечері 10 січня у селі Поляниця. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські натрапили на відео з феєрверком. Інформацію одразу зареєстрували, після чого на місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці обстежили територію, зібрали та вилучили речові докази. У результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до запуску піротехніки причетний іноземець 1984 року народження.

«Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок», — зазначили правоохоронці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У поліції вкотре нагадують: на час дії воєнного стану в Україні заборонено використання будь-яких піротехнічних виробів, зокрема салютів та феєрверків.

Раніше писали, що у деяких містах України під Новий рік невідомі запустили салюти попри заборону. Це сталося 31 грудня.

Інциденти фіксувалися:

  • у Львові — феєрверки запустили в спальному мікрорайоні Сихів;

  • в Одесі — не уточнюється;

  • у Києві — на Червоному хуторі.

Дата публікації
Кількість переглядів
453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie