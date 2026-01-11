- Дата публікації
Запустив салют під час війни: що відомо про порушника на Івано-Франківщині
Чолвік, запустивши салют у Буковелі, намагався привітати друзів із одруженням.
Правоохоронці Івано-Франківської області менш ніж за годину встановили особу чоловіка, який запустив салют у період дії воєнного стану. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
Деталі інциденту
Інцидент стався увечері 10 січня у селі Поляниця. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські натрапили на відео з феєрверком. Інформацію одразу зареєстрували, після чого на місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці обстежили територію, зібрали та вилучили речові докази. У результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до запуску піротехніки причетний іноземець 1984 року народження.
«Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок», — зазначили правоохоронці.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
У поліції вкотре нагадують: на час дії воєнного стану в Україні заборонено використання будь-яких піротехнічних виробів, зокрема салютів та феєрверків.
Раніше писали, що у деяких містах України під Новий рік невідомі запустили салюти попри заборону. Це сталося 31 грудня.
Інциденти фіксувалися:
у Львові — феєрверки запустили в спальному мікрорайоні Сихів;
в Одесі — не уточнюється;
у Києві — на Червоному хуторі.