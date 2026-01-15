Тимошенко заявила, що не може сплатити заставу

Тимошенко заявила про блокування рахунків / © Associated Press

Очільниця парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що планувала сплатити заставу у справі за підозрою в підкупі народних депутатів, однак зробити цього не може через заблоковані рахунки.

Про це політикиня повідомила у Facebook.

За словами Тимошенко, блокування відбулося ще до рішення суду. Вона назвала ситуацію абсурдною та заявила, що справа має політичний характер.

«Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі, але не можеш цього зробити, бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду», — написала нардепка.

Вона наголосила, що такі дії не змусять її припинити політичну діяльність або залишити країну.

«Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся. Не вірите? Запитайте у Януковича», — додала вона.

Скандал із плівками Тимошенко: в чому звинувачують очільницю «Батьківщини»

Раніше, 13 січня, НАБУ та САП заявили про викриття керівниці однієї з парламентських фракцій на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам з інших фракцій. За даними слідства, хабар пропонувався за голосування «за» або «проти» окремих законопроєктів у Верховній Раді.

Правоохоронці попередньо кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наступного дня Юлія Тимошенко підтвердила проведення обшуків у партійному офісі та заявила, що не визнає звинувачень, назвавши розслідування політично вмотивованим.

14 січня НАБУ та САП офіційно вручили політикині повідомлення про підозру.