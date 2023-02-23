Заради “крутого” фото на Дніпропетровщині дівчина вилізла на хрест біля православного храму

У соцмережах опублікували світлину, на якій дівчина-підліток із міста Кам’янського Дніпропетровської області заради хайпу вилізла на православний хрест біля храму на честь Казанської ікони Божої Матері.

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”, поліція встановила особу неповнолітньої хуліганки.

Батьків дівчини, яка фотографувалася, сидячи на хресті, поліцейські Дніпропетровщини притягли до адміністративної відповідальності. Щодо них складено протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Читачі Telegram-каналу повідомили, що дівчинка характеризується позитивно - поведінка відмінна, в школі навчається добре. Сім'я у неї також благополучна.

Що стало причиною такого нерозумного вчинку — незрозуміло.

Нагадаємо, в Івано-Франківську під час моніторингу соціальних мереж дільничний офіцер поліції виявив опубліковане відео знущань з єнота. Тварину помістили в центрифугу сушильної машини і увімкнули її на кілька секунд.

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