Заради металу: у Херсонській області затримали чоловіка, який нищив могили на цвинтарі

Заради металу: у Херсонській області затримали чоловіка, який нищив могили на цвинтарі

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

У Херсонській області затримали чоловіка, якого підозрюють у руйнуванні могил на цвинтарі. Ним виявився 33-річний житель Комишан.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Херсонської області у Facebook.

Про вандалізм на міському цвинтарі до поліції повідомив херсонець. Патрульні дізнались номер сектору та прикмети чоловіка.

На місці інспектори помітили громадянина, схожого за описом. Підозрюваний розповів поліцейським, що руйнував могили та діставав металеві прути для подальшого збуту.

Чоловіка патрульні затримали.

Нагадаємо, що на кладовищі одного з сіл Львівського району невідомий чоловік розкопав могилу. Про це правоохоронців повідомив сільський староста.

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