Що завантажити на смартфон, якщо потім не буде мобільного зв'язку і інтернету / Pexels

Заздалегідь підготуйте свій смартфон до роботи без мобільного зв’язку та Інтернету

Заздалегідь підготуйте свій смартфон до роботи без мобільного зв’язку та Інтернету

В умовах воєнного стану, який був запроваджений на всій території України вранці 24 лютого дуже важливо бути готовими до можливої відсутності мобільного зв’язку та Інтернету. ТСН.ua розповідає, як підготувати свій смартфон до екстреної ситуації.

Завантажте на свій смартфон автономні карти тієї території, де ви проживаєте

Для цього потрібно перейти у застосунок “Карти” від Google (завантажити його можна на Android та iOS) та дотримуватися простої інструкції:

Натиснути на зображення власного облікового запису Google (якщо його немає, потрібно попередньо створити), яке розташоване у верхньому правому кутку. Обрати розділ “Карти офлайн”. Натиснути на меню “Завантажити карти області”. Обрати потрібну вам зону (це може бути місто або ціла область), розмір якої можна регулювати двома пальцями. Завантажити карти на свій смартфон.

Використовуйте спеціальні месенджери для офлайн-зв’язку

Обов’язково завантажте на свій смартфон месенджери, які можуть працювати, коли не будуть мобільного зв’язку та Інтернету:

Bridgefy;

Briar;

Two Way: Walkie Talkie;

Vojer (лише для iOS);

Serval Mesh (лише для Android).

Що ще потрібно зробити, щоб підготувати свій смартфон

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Якщо потрібно буде проводити евакуацію, зверніть увагу: