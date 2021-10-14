"Зарано вводити мотиваційні заходи": у МОЗ пояснили, чому не будуть платити українцям за вакцинацію від COVID-19

"Зарано вводити мотиваційні заходи": у МОЗ пояснили, чому не будуть платити українцям за вакцинацію від COVID-19

За словами Кузіна, питання щодо доплат наразі не розглядається.

Міністерство охорони здоров'я поки не планує вводити мотиваційні заходи задля вакцинації проти COVID-19. Країна перебуває на піку вакцинальної кампанії.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

"З приводу доплат поки не розглядається це питання. Ми зараз знаходимося на піку вакцинальної кампанії, тому нам зарано вводити мотиваційні заходи. Тому поки ми такі заходи не розглядаємо, але водночас звертаємося і до міжнародного досвіду, щоб кращі практики вакцинальної кампанії запровадити і в нас", - зазначив він.

Кузін пояснив, що ті країни, які впроваджували виплати певним категоріям громадян за вакцинацію проти COVID-19 або інші заохочення, робили це, коли невакцинованими залишалися 20-30% населення. Нагадаємо: Станом на 14 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 14 124 223 щеплення. За добу 13 жовтня провакциновано 164 387 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей , з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 7 жовтня МОЗ затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою . Йдеться про працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Перелік професій і працівників організацій, які мають обов’язково вакцинуватися від коронавірусу, можуть розширити. Міністерство охорони здоров'я України до вже існуючого списку планує додати ще три галузі.

. Йдеться про працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Перелік професій і працівників організацій, які мають обов’язково вакцинуватися від коронавірусу, Міністерство охорони здоров'я України до вже існуючого списку планує додати ще три галузі. Крім того, невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже від листопада.

Записатися на вакцинацію від коронавірусу вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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