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"Зараз для цього не час": у Луцьку, Шацьку та на Прикарпатті заборонили продаж алкогольних напоїв

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"Зараз для цього не час": у Луцьку, Шацьку та на Прикарпатті заборонили продаж алкогольних напоїв

Pexels

Зараз необхідно думати про безпеку, про порядок та дисципліну. Заборона на продаж алкоголю розпочне діяти о 7 ранку 28 лютого.

У Луцьку з 28 лютого 2022 року заборонили продаж алкогольних напоїв.

Про це повідомляє мер міста Ігор Поліщук, - пише "ВолиньPost".

"Сьогодні я підпишу розпорядження, яким завтра, 28 лютого, з 7 години ранку у нашій громаді у зв’язку з воєнним станом буде припинено продаж алкоголю, тому що зараз для цього не час. Зараз необхідно думати про безпеку, про порядок та дисципліну, - наголосив Ігор Поліщук.

Також на Прикарпатті заборонили продаж алкоголю.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, - повідомляє "Курс". 

"На засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про внесення розпорядження обласної військової адміністрації щодо заборони продажу алкоголю. Відтепер на території області реалізація алкоголю забороняється. Відповідно, розпиття алкоголю в громадських місцях теж є заборонено", – повідомила Онищук.

До того ж у Шацькій селищній територіальній громаді, що на Волині,  заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої на період дії воєнного стану.

Про це інформують у Шацькій селищній раді, - пише "Район.Шацьк". 

Таке рішення було ухвалене на засіданні оперативного штабу Шацької селищної ради. Будуть проводитися перевірки на виявлення фактів продажу алкогольних виробів у закладах торгівлі та на винос у барах і ресторанах Шацької громади.

На порушників, а також тих, хто виготовляє і продає самогон, будуть накладатися штрафи відповідно до законодавства.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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