"Зараз для цього не час": у Луцьку, Шацьку та на Прикарпатті заборонили продаж алкогольних напоїв

"Зараз для цього не час": у Луцьку, Шацьку та на Прикарпатті заборонили продаж алкогольних напоїв

Зараз необхідно думати про безпеку, про порядок та дисципліну. Заборона на продаж алкоголю розпочне діяти о 7 ранку 28 лютого.

У Луцьку з 28 лютого 2022 року заборонили продаж алкогольних напоїв.

Про це повідомляє мер міста Ігор Поліщук, - пише "ВолиньPost".

"Сьогодні я підпишу розпорядження, яким завтра, 28 лютого, з 7 години ранку у нашій громаді у зв’язку з воєнним станом буде припинено продаж алкоголю, тому що зараз для цього не час. Зараз необхідно думати про безпеку, про порядок та дисципліну, - наголосив Ігор Поліщук.

Також на Прикарпатті заборонили продаж алкоголю.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, - повідомляє "Курс".

"На засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про внесення розпорядження обласної військової адміністрації щодо заборони продажу алкоголю. Відтепер на території області реалізація алкоголю забороняється. Відповідно, розпиття алкоголю в громадських місцях теж є заборонено", – повідомила Онищук.

До того ж у Шацькій селищній територіальній громаді, що на Волині, заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої на період дії воєнного стану.

Про це інформують у Шацькій селищній раді, - пише "Район.Шацьк".

Таке рішення було ухвалене на засіданні оперативного штабу Шацької селищної ради. Будуть проводитися перевірки на виявлення фактів продажу алкогольних виробів у закладах торгівлі та на винос у барах і ресторанах Шацької громади.

На порушників, а також тих, хто виготовляє і продає самогон, будуть накладатися штрафи відповідно до законодавства.