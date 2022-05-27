Зараз "ДНР" називають "ЖНР": полонений розповів, як на Донеччині окупанти "мобілізують" майже всіх чоловіків

Загарбники на тимчасового окупованих територіях Донеччини примусово "мобілізують" майже усіх чоловіків на війну.
Тому тепер псевдоутворення "ДНР" називають "ЖНР" ("Жіноча народна республіка").
Про це СБУ розповів полонений загарбник, якого "мобілізували" у тимчасово окупованій Донецькій області.
"Нам не до політики, ми робітники, працювали… А нас призвали практично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз "ДНР" обзивають? "ЖНР"! Там чоловіків практично не лишилося", -розповідає чоловік, радіючи, що потрапив в полон і залишився живим.
Окупант запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення російських військових.
"Нас кинули у Стеблянці без зв'язку, без нічого. Командування у нас, я не сказав би, що було дуже коректне. Саме командир батальйону майже завжди був у нетверезому стані", - каже затриманий.
Також він розповідає, що командири стріляли під ноги "ДНРівцям", якщо їм щось не подобалось.
"Тепер затриманий дає свідчення СБУ, викриваючи злочини ворога", - зазначили в СБУ.
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