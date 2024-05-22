"Зараз достатньо людей, які готові захищати Україну": Подоляк розповів про ситуацію з мобілізацією

Наша держава отримує від партнерів з ЄС та США нові пакети військової допомоги, що впливає на вмотивованість людей.

В Україні мобілізація буде йти краще, ніж два-три місяці тому. Пов’язано це, зокрема, з тим, що на фронті є достатня кількість зброї та амуніції.

Про це в інтерв’ю Bild заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, відчуття достатніх ресурсів - це головний фактор. Українці не хотіли йти воювати, коли були перебої з постачанням озброєння. Проте зараз наша держава отримує від партнерів з ЄС та США нові пакети військової допомоги.

“Сьогодні інша ситуація. Зараз достатньо людей, які готові захищати Україну. Сьогодні українці розуміють, що ресурсів буде достатньо. І процес мобілізації буде йти краще, ніж два-три місяці тому”, — вважає Подоляк.

Він також додав, що в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який гарантує навчання для мобілізованих громадян.

Нагадаємо, що Україна знищує кораблі-ракетоносії Чорноморського флоту швидше, ніж РФ їх будує.

Читайте також: