Укрaїнa
31
1 хв

Зараз ми боремось за кожний мегават - гендиректор ДТЕК Тімченко для Financial Times

В умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.

Зараз ми боремось за кожний мегават - гендиректор ДТЕК Тімченко для Financial Times

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню Financial Times.

«Ми стикаємося з безпрецедентною загрозою та боремося за кожен мегават», - сказав він.

Тімченко додав, що комбінація сильних морозів та регулярних масованих атак створюють дуже значний виклик для української енергосистеми.

Гендиректор ДТЕК наголосив, що компанія вивела в роботу сотні бригад енергетиків, щоб забезпечувати людей світлом.

«На кону не лише тепло й світло, а й критично важливі для життя послуги — зокрема водопостачання та водовідведення», - підкреслив Тімченко.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Тімченко закликатиме світових лідерів допомогти Україні протистояти російським атакам.

31
