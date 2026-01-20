- Дата публікації
Укрaїнa
- Укрaїнa
Зараз ми боремось за кожний мегават - гендиректор ДТЕК Тімченко для Financial Times
В умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню Financial Times.
«Ми стикаємося з безпрецедентною загрозою та боремося за кожен мегават», - сказав він.
Тімченко додав, що комбінація сильних морозів та регулярних масованих атак створюють дуже значний виклик для української енергосистеми.
Гендиректор ДТЕК наголосив, що компанія вивела в роботу сотні бригад енергетиків, щоб забезпечувати людей світлом.
«На кону не лише тепло й світло, а й критично важливі для життя послуги — зокрема водопостачання та водовідведення», - підкреслив Тімченко.
Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Тімченко закликатиме світових лідерів допомогти Україні протистояти російським атакам.