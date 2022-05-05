"Зараз не мирний час": мер Івано-Франківська анонсував жорсткі обмеження на роботу літніх кафе

"Зараз не мирний час": мер Івано-Франківська анонсував жорсткі обмеження на роботу літніх кафе

Івано-франківські ресторатори просять мерію дозволити роботу літніх майданчиків.

Втім, у міській раді наголошують: перш за все потрібно зважити на ситуацію в Україні. Крім того, у цьому питанні повинен бути "здоровий компроміс".

Про це в ефірі радіо "Західний полюс" 5 травня повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, слід вирішити питання з продажем алкоголю на літніх майданчиках. Мер наголосив, що проти цього.

"По-перше, до 9 травня ніякі літні майданчики ніхто не збирався давати їм працювати. Якщо і дозволимо (алкоголь - Ред.), то це треба обумовити. Друга – робота в час повітряних тривог. Зараз не мирний час. Тому будуть вводитися жорсткі обмеження на роботу літніх майданчиків", - наголосив він.

Крім того, напередодні відзначення Дня міста, мер не рекомендує громадянам влаштовувати пікніки просто неба. "У близько 50% мешканків хтось служить у ЗСУ чи інших підрозділах, якщо не більше. Поставтеся з розумінням. Прогулянки мають бути, але не рекомендую гучних святкувань", – сказав Марцінків.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську дівчат кличуть вступати до добровольчих батальйонів. Наразі можна поповнити лави трьох формувань територіальної громади: тих, що беруть участь в бойових діях, або ж тих, що охороняють місто.

Читайте також: