"Зараз не на часі" перейде у "ніколи": чи зможе Україна повернути довоєнний рівень народжуваності

Експертка припускає, що по закінченню війни народжуваність але це залежить від низки причин.

У виданні Wall Street Journal написали, що рівень народжуваності в Україні може впасти до найнижчого у світі.

Проте не виключено, що після завершення війни народжуванність може повернутися до попереднього рівня. Що для цього потрібно, розповіла кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Світлана Аксьонова в ефірі телемарафону.

"І досвід нашої країни, і досвід інших країн показує, що такий існує загальний патерн розвитку подій. Тобто коли відбуваються якісь потрясіння (це не обов'язково війна, це може бути і економічна криза, це може бути природне лихо, це може бути якась техногенна катастрофа) у цей період зазвичай народжуваність дуже знижується", – каже Аксьонова.

Експертка припускає, що по закінченню війни народжуваність може зрости завдяки тому, що реалізуються ті народження, які були відкладені на час війни.

"Зростання, як правило, триває декілька років, після чого народжуваність повертається до свого тренду, який був до початка цих негативних подій. Це узагальнена схема і це так званий компенсаційний ефект.

Ми також дуже сподіваємося, що він у нас спрацює, що приріст народжень в нас буде. Але справа у тому, наскільки він буде потужним, і чи зможе він компенсувати ті відкладені народження, ті втрати, які ми вже мали за доволі значний період часу", – зазначає Аксьонова.

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Вона нагадала, що в Україні зниження народжуваності відбувається не з 2022-го, а з 2013-го року.

"І для багатьох сімей та формула "зараз не на часі" може перейти в формулу "вже ніколи". Тобто певна частина тих народжень, які тривалий час відкладалися, у багатьох сім'ях просто відмовляться від тих народжень", – підсумувала експертка.

Раніше Світлана Аксьонова розповіла, що демографи не очікували такого потужного зниження народжуваності у 2022 році За її словами, це було зумовлено зокрема тим, що велика кількість вагітних жінок виїхали за кордон і народжували дітей в інших країнах.

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