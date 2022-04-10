"Зараз підпишу": екснардеп влаштував скандал через вручення йому повістки до армії

"Зараз підпишу": екснардеп влаштував скандал через вручення йому повістки до армії

Борислав Береза вимагав від людей представитися і навіть викликав поліцію.

Колишній народний депутат Борислав Береза влаштував суперечку з людьми у військовій формі, які прийшли до нього, щоб вручити повістку.

Відповідне відео з'явилося у Facebook.

Бориславу Березі спробували вручити повістку до військкомату. Проте той погодився підписати її лише у присутності поліції. Він викликав правоохоронців та зателефонував своєму знайомому для консультації щодо того, що робити.

На відео видно, що колишній нардеп відмовляється підписувати повістку до військкомату. На прохання представників військкомату Береза відповідає: "Зараз підпишу". Але не робить цього і пропонує дочекатися поліцейських, щоб встановити людей, які прийшли до нього. Крім того, він здивувався, як вони знайшли сім'ю.

Пізніше Береза зазначив, що вже має контракт із теробороною у Києві, а також заявив, що вся ця історія для нього виглядає як постановка.

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