Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Лідер України Володимир Зеленський вважає, що зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни. Для цього потрібно тиснути на РФ усіма можливими способами.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Лідер держави зазначив, що провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Головне — повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, — це ключ до розвʼязки», — акцентував президент.

Він додав, що обговорив з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом.

Раніше Зеленський говорив про перспективу завершення війни. Зокрема, прокоментував, чи може Україна піти на умови росіян і віддати Донбас. Український лідер наголошує: диктатору він потрібен лише для того, шоб продемонструвати певну перемогу. Але ніхто не зможе бути впевненим, що РФ у будь-який момент не піде далі. Саме тому Україні вкрай необхідні гарантії безпеки.

«На певному етапі я підтримав безумовний сісфаєр та інші ініціативи президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський Президент дає Путіну ще один шанс», — говорить президент.