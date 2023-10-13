"Зараз розвалю ваш військомат": в Одесі жінка заступилась за батька та жбурляла меблями у працівників ТЦК

В Одесі жінка влаштувала погром у військкоматі через те, що її родича хотіли мобілізувати.

В Одесі черговий скандал, пов’язаний з ТЦК. Днями в соцмережах з’явилось відео, на якому жінка свариться з представниками військомату через те, що, начебто, останні, доправили до ТЦК її батька, який зовсім недавно переніс важку операцію.

Жінка, кидаючи стілець в приміщенні, кричить: "Зараз на**й розвалю ваш військомат" та обурюється тим, що її батька, який теж присутній на відео, військові зняли з рейсового автобуса.

Справа дійшла до поліції

"До поліції надійшла заява від 30-річної жінки про те, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали їй тілесних ушкоджень, – повідомила пресслужба поліції Одеської області. – Опитавши учасників події, правоохоронці встановили, що заявниця зі своєю 22-річною сестрою зайшли на територію військового обʼєкта з претензією щодо нібито незаконного утримання там їхнього батька".

За даними поліції, зі слів працівника ТЦК та СП, перебуваючи в агресивному стані, старша за віком жінка нецензурно висловлювалася на адресу співробітників, а згодом схопила стілець та кинула в одного із них.

"На прохання залишити приміщення, її молодша сестра вийшла, а вона ж не реагувала. Надалі жінку супроводили за межі закладу, заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували. З метою обʼєктивної перевірки інформації, відомості були зареєстровані. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення", – резюмували в поліції Одещини.

Своєю чергою, в оперативному командуванні "Південь" нам відповіли, що дану подію ще не коментували.