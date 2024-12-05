Зараз ситуація гірша, ніж навесні 2022-го – волонтерка Берлінська

На її думку, росіяни мають надзвичайну військову могутність і спроможність рухатись вперед. Тому закликає українців максимально вкладатися в допомогу фронту.

Наразі Україна перебуває у більш складному становищі, ніж у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська в інтерв'ю видання Тelegraf.

Фронт сиплеться

На питання, чи дійсно "посипався" фронт, Берлінська відповіла, що "не має морального права глибоко коментувати те, що там відбувається", бо не буває на передовій постійно. А інформацію черпає з відкритих джерел і зі слів побратимів, що воюють.

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"Що я бачу? Що справді фронт сиплеться. Але це очевидно всім з відкритих джерел. Що для мене очевидно: що ситуація не така як була навесні 2022-го року, а значно гірша. Напевно, найгірший момент за всю війну, яку я особисто маю для себе з 2014-го року", – каже Берлінська.

Вона пояснює, що навесні 2022-го року була зовсім інша морально-психологічна ситуація в суспільстві – була довіра, єдність, взаємопідтримка, а зараз це все поступово зникає.

Фактори деморазілації суспільства

На її думку, деморалізація людей спричинена "певними кроками нашого військово-політичного керівництва", а також роботою російських ІПСО.

"...Кейси, які дуже деморалізують суспільство, де певні чиновники отримують інвалідність, у них знаходять кілограми кешу в матрацах, хтось виїжджає в "батальйони Монако"… Всі ці фактори розколюють суспільство і показують, що немає справедливих умов для всіх. Якщо воюємо, то всі. Якщо ділимо ризики, то весь народ. Величезний запит суспільства на справедливість, саме тому я вважаю, що ситуація навіть гірша ніж у 2022-му році", – каже Берлінська.

РФ досі могутня

Волонтерка зауважує, що зараз армія Росії посилена Китаєм, армією Північної Кореї, військово-промисловим комплексом десятків країн світу: Ірану, Білорусі. Навіть західні країни дають комплектуючі для цієї машини війни.

"Вони [росіяни] мають надзвичайну військову могутність і спроможність рухатись вперед. Тому зараз дуже важливо як ніколи тримати здоровий тверезий погляд на ситуацію і максимально вкладатися в допомогу фронту. Не відсторонюватись від цього, тому що це питання життя і безпеки всіх українців і існування самої держави", – підсумувала Марія Берлінська.

Раніше Берлінська заявила, що Росія не має підстав для зупинки на війні, бо Кремль "тільки-тільки розігрів свою воєнну машину".

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