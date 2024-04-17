Зараз в енергетиці найскладніша ситуація від початку війни: чи будуть аварійні відключення світла

Найбільша атака ворога по енергетичній інфраструктурі була три тижні тому.

Через останні обстріли Росії в енергосистемі спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю CNN.

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За його словами, найбільша атака ворога по енергетичній інфраструктурі була три тижні тому.

"Ми втратили 80% доступних потужностей після перших двох атак. Зараз найскладніші часи з початку повномасштабного вторгнення з точки зору енергозабезпечення країни та масштабу руйнувань", - зазначив він.

Як він пояснив, головна проблема, чому удари росіян є успішними - відсутність достатньої кількості ППО.

"І це головна проблема. Ми можемо відновити електростанції, привезти додаткове обладнання, але ми не знаємо що буде наступного дня. У нас просто скоро не буде що відновлювати. Дуже терміново країні потрібна поставка систем ППО для захисту цивільної інфраструктури та населення", - підкреслив Тімченко.

За його словами, наразі ситуація стабільна завдяки теплій погоді й імпорту електроенергії з Європи. Однак влітку, коли буде висока темперетатура повітрян, то дефіцит в енергосистемі може збільшуватись.

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