Зараз в енергетиці найскладніша ситуація від початку війни: чи будуть аварійні відключення світла

Найбільша атака ворога по енергетичній інфраструктурі була три тижні тому.
Через останні обстріли Росії в енергосистемі спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю CNN.
За його словами, найбільша атака ворога по енергетичній інфраструктурі була три тижні тому.
"Ми втратили 80% доступних потужностей після перших двох атак. Зараз найскладніші часи з початку повномасштабного вторгнення з точки зору енергозабезпечення країни та масштабу руйнувань", - зазначив він.
Як він пояснив, головна проблема, чому удари росіян є успішними - відсутність достатньої кількості ППО.
"І це головна проблема. Ми можемо відновити електростанції, привезти додаткове обладнання, але ми не знаємо що буде наступного дня. У нас просто скоро не буде що відновлювати. Дуже терміново країні потрібна поставка систем ППО для захисту цивільної інфраструктури та населення", - підкреслив Тімченко.
За його словами, наразі ситуація стабільна завдяки теплій погоді й імпорту електроенергії з Європи. Однак влітку, коли буде висока темперетатура повітрян, то дефіцит в енергосистемі може збільшуватись.
Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, як росіяни знищили Трипільську ТЕС.
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