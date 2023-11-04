Зараз він потрібен на певному напрямку: Умєров – про подання на звільнення Хоренка

Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни - давати підстави ворогу послаблювати Україну, зазначив Рустем Умєров.

Генерал-майор Віктор Хоренко, який командував Силами спеціальних операцій ЗСУ, продовжить службу в Міністерстві оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook 4 листопада.

"Учора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібен на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України", - написав Умєров.

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"Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни - давати підстави ворогу послаблювати Україну", - наголосив очільник Міноборони.

Рустем Умєров - про Віктора Хоренка

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій. Полковника Сергія Лупанчука призначено но цю посаду замість генерала Віктора Хоренка.

Згодом з'ясувалося, що це стало несподіванкою як для самого Віктора Хоренка, так і для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ТСН.ua розбирався у деталях цієї кадрової перестановки.

Зазначимо, що Віктор Хоренко днями дав велике інтерв'ю ТСН і розповів про операції ССО.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

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