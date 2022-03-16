"Зараз вирішується доля нашої держави і нашого народу": Зеленський звернувся до Конгресу США

Володимир Зеленський подякував від усієї України Сполученим Штатам за надзвичайно вагому підтримку, за надану зброю і амуніцію, за навчання і фінансову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський виступив з потужною промовою до американського Конгресу, відзначивши мужність і хоробрість українців у боротьбі за державність та майбутнє. Це перший президент у світі, який виступив перед двома палатами Конгресу під час війни з часів британського лідера Вінстона Черчіля.

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"Я маю честь вітати вас від імені Українського народу, хоробрих і свободолюбивих людей, які 8 років протистоять агресії Росії, які віддають найкращих синів і дочок, щоб зупинити повномасштабне російське вторгнення. Зараз вирішується доля нашої держави. Доля нашого народу. Вирішується, чи будуть українці вільними. Чи збережуть свою демократію", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Росія атакувала не просто українську землю і міста, а пішла у жорстокий наступ проти базових українських цінностей.

"Це - терор, якого Європа не бачила. Не бачила вже 80 років! І ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор. Хіба це завелике прохання? Створити над Україною безпольотну зону – це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону. Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста", - звернувся до Конгресу Зеленський.

Він зауважив, якщо це прохання неможливо виконати, то є альтернатива - надати Україні системи ППО С-300 та інші подібні системи.

Також президент Володимир Зеленський подякував від усієї України Сполученим Штатам за надзвичайно вагому підтримку, за надану зброю і амуніцію, за навчання і фінансову допомогу, за економічний тиск на агресора та закликав до більших санкцій Росії.

"Пропонуємо створити обʼєднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси. Усе, що необхідно, щоб зберегти мир. Щоб зберегти життя", - сказав Володимир Зеленський.

На завершення український лідер показав конгресменам відео-доказ того, що зробили в Україні російські окупанти.

Після промови зал Конгресу США аплодував Володимиру Зеленському стоячи.

Нагадаємо, що 15 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед урядом та парламентом Канади. Глава держави розповів, як наша країна вже 20-й день живе у стані війни, як прокидається від бомбардувань та обстрілів. Президент закликав партнерів робити ще більше для того, щоб зупинити військових злочинців Кремля, захистити український народ та всю Європу.