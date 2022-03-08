"Зараз, як ніколи, ми маємо жити в умовах економії енергоресурсів": міський голова Бердянська звернувся до мешканців

"Зараз, як ніколи, ми маємо жити в умовах економії енергоресурсів": міський голова Бердянська звернувся до мешканців

Олександр Свідло просить жителів Бердянська жити в умовах економії енергоресурсів.

Бердянськ тимчасово окупований російськими окупантами.

В.о. міського голови міста Олександр Свідло звернувся до жителів з проханням економити енергоресурси.

"Звертаюся до всіх жителів Бердянська. Потрібно обмежити споживання електроенергії. Зараз, як ніколи, ми маємо жити в умовах економії енергоресурсів. Оскільки у разі виникнення аварійних ситуацій на наших електромережах стоїть загроза припинення водопостачання міста. Давайте всі будемо поводитися відповідально!

Наші основні підприємства, які забезпечують місто хлібом та м'ясопродуктами, працюють у штатному режимі та готові до переходу на альтернативні джерела. На підприємствах достатньо запасів сировини, для забезпечення їх безперервної роботи.

У місті працюють торгові мережі, аптеки, магазини, лікарні, громадський транспорт – у штатному режимі.

Ми продовжуємо роздавати гарячі обіди соціально-незахищеним мешканцям міста.

Якщо проблеми із забезпеченням препаратів для гемодіалізу вчора було вирішено, то з доставкою до міста інсуліну, гормонів та протиастматичних препаратів проблеми залишаються. Як тільки з'явиться можливість доставити, ми це одразу зробимо.Є надія, що завтра у місті буде інсулін. Але! Говорити точно ми зможемо, тільки коли машина повернеться.

Продовжують роботу наші патрулі. І їхня робота показує свою ефективність. Нам вдалося уникнути системних випадків мародерства, як у інших містах. Ситуація у Бердянську під контролем.

Наш колцентр продовжує цілодобову роботу. Доданий додатковий номер", - звернувся до жителів міський голова.

Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області місцеві жителі з українськими стягами вийшли на мітинг проти російської окупації і військ РФ, які намагаються захопити території України.