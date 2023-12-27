"Зараз яка мотивація?": військовий висловився про мобілізацію і дорікнув ТЦК

На його думку, від початку війни у військкоматах були черги через сильну вмотивованість українців.

Український військовий незадоволений роботою територіальних центрів комплектування, які на вулицях виписують українцям повістки. Така методика знизила мотивацію наших громадян йти до армії.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів солдат-штурмовик 3 роти 8 батальйону 10 ОГШБ "Едельвейс" Олександр Міненко.

На його думку, від початку війни у військкоматах були черги через сильну вмотивованість українців.

"Зараз яка мотивація? Ви ж бачите, як діє військкомат. Хто захоче йти в ту армію, коли військкомат тебе лупцює, закидує... Батальйон ТЦК можна скласти за два тижні... і це буде дуже чудовий батальйон... Чого вони йшли в армію? Просто, щоб штани там протирати. В них є соцпакети, то хай ідуть... чого вони ловлять когось, щоб замість себе когось відправити. Навіщо робити цю мобілізацію? Потрібен ТЦК, мені здається, це простіше простого зібрати його і це буде дуже ефективно. Вони військові, вони стріляні, вони їздили на навчання, щось робили весь цей час", - наголосив Олександр Міненко.

На його думку, для масової мобілізації цивільних треба мотивація.

"Я не знаю, яка треба мотивація, але не така, що палками заганять. Так, хлопців треба міняти... але так, як зараз відбувається ця мотивація, то мені вважається, це буде дуже нескоро", - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що російські оперативники намагаються розслідувати знищення десантного корабля “Новочеркаськ”.

Читайте також: