Заражені "вірусом красивого життя": Венедіктова порівняла законопроєкт про олігархів з вакцинацією

За минулий рік в Україні було засуджено 620 корупціонерів.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала, як держава планує боротися з олігархами.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook за підсумками участі у форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Деолігархізація – вакцина від корупції для України", - написала Венедіктова.

Вона додала, що сьогодні ілюстрація готовності відрізати олігархів від політики і вплинути на основні функції життєдіяльності держави складається з двох частин.

"Перша - президент Зеленський підготував і вніс до парламентської зали відповідний законопроєкт, в результаті прийняття якого політики і чиновники отримають від держави безкоштовну "вакцину від зараження вірусом прагнення красивого життя". На відміну від вакцини "Коронавак", цією треба "уколотися" лише один раз. А якщо вона не спрацювала, то "пацієнт" відправляється на довгий "карантин", з якого в політику вже не повернутись. Друга - розслідування кримінальних справ, що мають стосунок і до олігархів, і до їх бізнес-інтересів. Завдання – не з простих, але ми вже почали давати результати, яких Україна очікувала десятиріччями", - зазначила генпрокурорка.

Венедіктова наголосила, що оскільки в Україні правоохоронці довгий час закривали очі на проблему реальних власників великого бізнесу, зараз Офіс генпрокурора проводить велику інспекцію постанов про закриття важливих кримінальних справ. Від початку роботи взагалі Єдиного реєстру досудових розслідувань з 7,5 мільйонів проваджень, "живих" на сьогодні 1,5 мільйона. Нам є над чим працювати і ми готуємось до "марш-кидка", поділилася очільниця Офісу.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронців і прокурорів в нас щоденно до суду скеровується мінімум 11 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. Загалом за минулий рік їх кількість зросла на 20% і склала 3000. В цьому році ми маємо ще кращу позитивну динаміку і вже бачимо за цей час більшу кількість скерованих до суду кримінальних проваджень - 1300. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для реалізації принципу невідворотності покарання. Так, за минулий рік в нас було засуджено 620 корупціонерів, а цьогоріч їх кількість вже збільшилась на чверть, порівняно з аналогічним періодом минулого року, та сягає понад 350", - розповіла Венедіктова та одночасно визнала, що розгляд справ в судах триває роками.

Нагадаємо, 2 червня Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№ 5599). Проєкт закону визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади.

4 червня президент доручив відповідним державним органам у двотижневий термін підготувати додаткові законопроєкти щодо деолігархізації. Також Зеленський заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо народні депутати не ухвалять відповідний законопроєкт, намагатимуться змінити його положення або відтермінувати його ухвалення.

Коли олігархи перетворяться на великих бізнесменів

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