Зареєстровані безробітні залучатимуться до суспільно корисних робіт - Шмигаль

Офіційно зареєстрованих безробітних, які не працевлаштуються протягом 30 днів, залучатимуть до суспільно корисних робіт.

Уряд України запускає реформу сфери зайнятості, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд запускає реформу усієї сфери зайнятості. В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні, визначатиме місцева влада", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Робота буде оплачуваною: держава платитиме таким громадянам зарплату у розмірі мінімальної.

"Звісно, ця праця оплачуватиметься. Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати гроші від держави і відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тепер, щоб звільнити працівника є ще більше підстав.