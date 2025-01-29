Проти Умєрова зареєстровано провадження в НАБУ: Що йому інкримінують

У відомстві не можуть повідомити про те, що стало підставою для відкриття справи, які обставини вивчаються та чи має Умєров процесуальний статус у цій справі.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що зареєструвало провадження за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"27.01.2025 до Національного бюро надійшла заява ГО "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій Міністра оборони України, зокрема можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України", – йдеться у відповіді НАБУ на запит агентства у вівторок.

Водночас у відомстві додали, що не можуть повідомити про те, що стало підставою для відкриття справи, які обставини вивчаються та чи має Умєров процесуальний статус у цій справі, з огляду на з ч.1 ст.222 Кримінального процесуального кодекса України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування).

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Раніше про реєстрацію провадження щодо Умєрова повідомив Центр протидії корупції. За їх даними, 24 січня міністр всупереч закону відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) про продовження контракту з директором АОЗ Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які підтримали це рішення – Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

На початку 2024 року Міноборони анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів та двох представників держави в Агенції оборонних закупівель та "Державного оператора тилу", які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі.

У середині червня Міноборони повідомило про отримання від рекрутера ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson) списку 12 кандидатів у незалежні члени наглядової ради АОЗ із шести країн, а в середині липня рекрутер ТОВ "Ворлд Екзекьютів партнерз" (Heidrick & Strugg) 9 кандидатів у незалежні члени наглядової ради ДОТ із 7 країн. Остаточно наглядові ради АОЗ і ДОТ були створені в січні 2025 року, проте в грудні було змінено статути цих підприємств із урізанням повноважень наглядових рад. Наглядова рада АОЗ в умовах конфлікту міністра і директора агентства, що вже сформувалася, 21 січня одноголосно вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а також провести комплексний аудит діяльності Агенції із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Міноборони не погодило таке продовження, проте наглядова рада тепер уже двома голосами проти двох з урахуванням переважного права голосу голови ради ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира продовжила контракт Безрукової 24 січня. У той же день Умєров повідомив, що контракт з Безруковою не буде подовжено, а керуватиме АОЗ голова ДОТ Жумадилов, поєднуючи ці посади.

Міністр також заявив, що ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, який курирує закупівлі, а також відкликає двох представників держави в наглядовій раді – Джигира та директора фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, які проголосували за продовження повноважень Безрукової, і здійснить перезапуск наглядової ради.

Безрукова стверджує, що ще з літа 2024 року відчувала перепони в роботі з боку Міністерства оборони України на посаді керівника АОЗ, що проявлялись у затримках в погодженні документів та постійних перевірках, а також усних розпорядженнях, з ким укладати угоди.

Обсяг закупівель АОЗ становить близько 300 млрд грн на рік, ДОТ – близько 100 млрд грн.

Нагадаємо, у Раді закликали звільнити міністра оборони Умєрова.

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