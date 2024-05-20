Зареєструвалися у "Резерв+" і опинилися у розшуку: у Міноборони пояснили, як змінити статус

У Міноборони пояснили, що робити, якщо після онвлення даних у застосунку "Резерв+" ви помилково опинился у розшуку.

Після оновлення даних через застосунок "Резерв+" у деяких українців безпідставно висвітлився статус "у розшуку".

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко попросила таких осіб не хвилюватися і не нервувати, а звернутися до ТЦК, аби відредагувати цю інформацію. Про це Черногоренко сказала в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що це людський фактор. Оператор (ТЦК та СП) може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти", – каже заступниця міністра.

Поки що виправити помилкові облікові дані військовозобов'язаного можна лише офлайн через візит до ТЦК і СП. Але трохи пізніше обіцяють зробити це в автоматичному режимі.

За словами Черногоренко, наразі триває розроблення додаткового функціоналу, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не йдучи до ТЦК. Зокрема, можна буде онлайн знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково, а не йти до військкомату.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Також у Міноборони розповіли, кому потрібен застосунок "Резерв+" та чи відображається там бронювання, а також пояснили, чи будуть надходити повістки в "Резерв+" та на електронну пошту.

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