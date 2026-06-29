Заряджайте повербанки: спека випробовує українську енергосистему

Коли можуть розпочатися відключення світла / © Associated Press

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Оскільки Україну та Європу охопила аномальна спека, українська енергосистема працює в напруженому режимі. Споживання електроенергії різко зросло. Українців закликають готуватися до можливих відключень та зарядити всі повербанки.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Через спеку українська енергосистема працює у напруженому режимі

Зокрема, у Києві кожні додаткові +3 °C наразі додають близько 100 МВт навантаження на енергосистему. Суттєвий тиск на мережу створюють не лише побутові кондиціонери, а й потужні системи охолодження, які використовують в офісах, магазинах, великих торгових центрах та на підприємствах.

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Окрім стрибка споживання, екстремальна спека стала серйозним викликом для критичної інфраструктури. Попри те, що після зимових обстрілів фахівцям вдалося стабілізувати систему й повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання, наразі триває активний сезон ремонтів і відновлення.

Через це одна частина інфраструктури тимчасово виведена з експлуатації, а інша — працює на межі своїх технічних можливостей.

«Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі», — пише Коваленко.

Фахівці сподіваються пройти цей складний період без запровадження суттєвих обмежень для споживачів. Однак українців закликали підготуватися — зарядити гаджети, підготувати павербанки та уважно стежити за офіційними повідомленнями енергетиків.

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Відключення світла в Україні: скільки років вони триватимуть

Нагадаємо, українська енергосистема через значні пошкодження та виснаження перебуває у вкрай складному стані. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, надійну роботу мережі наразі неможливо гарантувати через брак резервів та загрозу нових ударів.

Навіть за наявності всіх ресурсів першочергове відновлення триватиме щонайменше три роки, а повне повернення до ладу може розтягнутися на десятиліття. Найгірша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається у Києві, Одесі, а також у Харківському, Сумському та Чернігівському регіонах.

Попри загальну важку ситуацію, суттєвих перебоїв зі світлом цього літа не прогнозують. В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, у межах якої два енергоблоки вже перебувають на технічному обслуговуванні.

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