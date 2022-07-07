Заріцька зробила селфі з Віталієм Кімом та з KAZKA виступила для бійців ЗСУ

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька наразі перебуває в Україні і вирушила на південь, аби підтримати бойовий дух наших бійців.
Так, у себе на сторінці в Instagram солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька повідомила, що днями виступила перед бійцями ЗСУ, які тримають оборону в Одесі та Миколаєві. Це був перший виступ Заріцької перед нашими військовими.
"Хочу сказати, що наші герої ЗСУ - просто найкращі, й якщо я разом із гуртом можу підтримати їх у такий спосіб, я співатиму для них ще і ще. Наш з вами спокій і мирне життя в їхніх руках. Давайте триматися і бути поруч одне для одного. Так переможемо!" – написала у фотоблогу артистка.
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Після виступу Заріцька зробила селфі з усіма охочими, а також й собі зробила спільне фото з зіркою нашого часу, головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.
Своєю чергою, шанувальники подякували за те, що артисти у такий спосіб підтримують наших військових.
Нагадаємо, що днями у київському метро на станції "Майдан Незалежності" перед українцями виступили Оля Полякова та Макс Барських.
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