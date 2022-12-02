Зарізала і пішла спати: в Одеській області дружина вбила власного чоловіка

Сімейна сварка на Одещині закінчилася вбивством.
В Одеській області жінка повідомила до поліції, що виявила вдома співмешканця мертвим. Правоохоронці виїхали за адресою проживання подружжя і встановили: громадянка вдарила потерпілого ножем.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Поліцейські з’ясували, що цивільна подружня пара напередодні ввечері разом вживала алкогольні напої.
"Під час застілля почалася сварка, 37-річна жінка схопила ніж і вдарила ним 51-річного чоловіка у груди. Після скоєного правопорушниця пішла спати, а на ранок виявила потерпілого вже без ознак життя. Чоловік помер від ножового поранення в область серця. Зі слів громадянки, він нецензурно висловлювався в її бік та кидався в бійку під час конфлікту, тому вона й схопилася за ніж", - йдеться у повідомленні поліції.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зазначимо, що за умисне вбивство чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, у Запорізькій області батька жорстоко вбив рідний син, а тіло закопав на території домоволодіння. Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.
А у Тернопільській області під час сварки 56-річний чоловік вбив свою 81-річну матір, після чого наклав на себе руки.
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